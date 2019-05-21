У Чернігові тривають пошуки школяра, який зник під час купання у річці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Чернігові тривають пошуки 13-річного хлопця, ймовірно потонулого у річці Десна в районі Чернігівського міського пляжу “Золотий берег”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України у Чернігівській області.
“21 травня о 10:00 пошукові роботи відновлено”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники обстежують підводну акваторію гирла річок Десна та Стрижень, надводну та берегову лінію за допомогою катерів та пішим патрулем. Також на місці події з родичами хлопця працюють психологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, з вчорашнього дня у Чернігові розшукують 13-річного хлопця, який зник під час купання у річці Десна в районі міського пляжу.