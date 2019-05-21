В Чернигове продолжаются поиски школьника, пропавшего во время купания в реке

"21 мая в 10:00 поисковые работы восстановлено", - говорится в сообщении.

Спасатели обследуют подводную акваторию устья рек Десна и Стержень, надводную и береговую линию с помощью катеров и пешим патрулем. Также на месте происшествия с родственниками парня работают психологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, со вчерашнего дня в Чернигове разыскивают 13-летнего парня, который исчез во время купания в реке Десна в районе городского пляжа.



