В Чернигове продолжаются поиски школьника, пропавшего во время купания в реке
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Чернигове продолжаются поиски 13-летнего парня, вероятно утонувшего в реке Десна в районе Черниговского городского пляжа "Золотой берег". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черниговскокй области.
"21 мая в 10:00 поисковые работы восстановлено", - говорится в сообщении.
Спасатели обследуют подводную акваторию устья рек Десна и Стержень, надводную и береговую линию с помощью катеров и пешим патрулем. Также на месте происшествия с родственниками парня работают психологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, со вчерашнего дня в Чернигове разыскивают 13-летнего парня, который исчез во время купания в реке Десна в районе городского пляжа.