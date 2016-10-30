С пожара спасли 18 человек в Черкасской области
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 29 октября. УНН. Сегодня в многоквартирном жилом доме на улице Соборной Шпола (Черкасской обл.) произошел пожар, из которого спасли 18 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Черкасской области, информирует УНН-Центр.
Пожар удалось локализовать в течение 20 минут, а еще через полчаса полностью ликвидировать.
К врачам передали трех человек, которые находились в полубессознательном состоянии.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети.