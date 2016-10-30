З пожежі врятували 18 людей на Черкащині
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сьогодні в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Соборній м.Шполи (Чекаської обл.) сталася пожежа, з якої врятували 18 мешканців. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Черкаській області, інформує УНН-Центр.
Пожежу вдалось локалізувати впродовж 20 хвилин, а ще через пів години повністю ліквідувати.
До лікарів передали трьох людей, які перебували у напівсвідомому стані.
Попередня причина пожежі — коротке замкнення електромережі.