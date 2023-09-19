Из порта Одесской области вышло судно с зерном, которое зашло в порт по временному коридору

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"Судно RESILIENT AFRICA с 3 тысячами тонн пшеницы вышло из порта Черноморск и движется в направлении Босфора. Это первое из двух судов, которые зашли в порт Черноморск на прошлой неделе по установленному ВМС ВСУ временному коридору для гражданских судов", - написал Кубраков в Facebook.

Второе судно находится в порту под загрузкой украинской пшеницей для Египта.

Напомним

16 сентября из одесского порта вышел Балкер PUMA (Каймановы острова), стоявший на якоре с февраля прошлого года.



