Из порта Одесской области вышло судно с зерном, которое зашло в порт по временному коридору
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Из порта Черноморск вышло судно RESILIENT AFRICA с 3 тысячами тонн пшеницы. Это одно из двух судов, которые зашли в порт на прошлой неделе по временному коридору. Об этом сообщил во вторник вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.
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"Судно RESILIENT AFRICA с 3 тысячами тонн пшеницы вышло из порта Черноморск и движется в направлении Босфора. Это первое из двух судов, которые зашли в порт Черноморск на прошлой неделе по установленному ВМС ВСУ временному коридору для гражданских судов", - написал Кубраков в Facebook.
Второе судно находится в порту под загрузкой украинской пшеницей для Египта.
Напомним
16 сентября из одесского порта вышел Балкер PUMA (Каймановы острова), стоявший на якоре с февраля прошлого года.