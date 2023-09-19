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З порту Одещини вийшло судно з зерном, яке зайшло в порт по тимчасовому коридору

З порту Одещини вийшло судно з зерном, яке зайшло в порт по тимчасовому коридору

Київ • УНН

 • 201452 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. З порту Чорноморськ вийшло судно RESILIENT AFRICA з 3 тисячами тонн пшениці. Це одне з двох суден, які зайшли в порт минулого тижня по тимчасовому коридору. Про це повідомив у вівторок віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, пише УНН.

Цитата

"Судно RESILIENT AFRICA з 3 тисячами тонн пшениці вийшло з порту Чорноморськ та рухається в напрямку Босфору. Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден",  - написав Кубраков у Facebook. 

Друге судно знаходиться в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту.

Нагадаємо

16 вересня з одеського порту вийшов Балкер PUMA (Кайманові острови), шо стояв на якорі з лютого минулого року.

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