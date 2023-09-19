З порту Одещини вийшло судно з зерном, яке зайшло в порт по тимчасовому коридору
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. З порту Чорноморськ вийшло судно RESILIENT AFRICA з 3 тисячами тонн пшениці. Це одне з двох суден, які зайшли в порт минулого тижня по тимчасовому коридору. Про це повідомив у вівторок віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, пише УНН.
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"Судно RESILIENT AFRICA з 3 тисячами тонн пшениці вийшло з порту Чорноморськ та рухається в напрямку Босфору. Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден", - написав Кубраков у Facebook.
Друге судно знаходиться в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту.
Нагадаємо
16 вересня з одеського порту вийшов Балкер PUMA (Кайманові острови), шо стояв на якорі з лютого минулого року.