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15 марта, 19:03 • 82533 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121097 просмотра

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15 марта, 12:52 • 95453 просмотра

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15 марта, 11:23 • 93340 просмотра

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С начала вторжения РФ в Украине погиб 41 ребенок

С начала вторжения РФ в Украине погиб 41 ребенок

Киев • УНН

 • 49568 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. По состоянию на 12:00 8 марта с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 41 ребенок, 76 детей получили ранения. Об этом в своем Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.

Детали

Кроме этого, правоохранители Днепропетровской области из Харькова эвакуировали еще 300 человек. Среди спасенных - мать с тремя детьми, которые ночью попали под обстрел российской артиллерии. По результатам обстрела от ударной волны пострадал один из ее малышей. Также во время разговора с полицейскими женщина сообщила, что на их глазах погиб соседский ребенок.

В городе Дергачи Харьковской области были нанесены удары по Дергачевскому лицею № 3 и жилым кварталам города. По меньшей мере трое погибших и 15 раненых, в том числе 4-летний ребенок.

Сегодня утром стало известно еще о 4 раненых гражданских в Донецкой области, в частности пострадал 14-летний парень.

До сих пор невозможно установить количество убитых и раненых в городах Мариуполь и Волноваха. Эти города остаются заблокированными российскими оккупационными войсками.

В очередной раз оккупанты обстреляли мирное население Николаева. На этот раз оккупанты накрыли артиллерией жилой микрорайон Балабановка в южной части города: повреждено 60 домов. Большинство бомб были кассетными, запрещенными Женевской конвенцией 1949 года для использования во всем мире.

Российский враг за эти дни в Харькове атаковал примерно 30 общеобразовательных школ, 27 детских садов, 5 учреждений высшего образования, детские интернаты.

Действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций.

"Обращаюсь к международному сообществу и международным правозащитным организациям с просьбой принять все возможные меры для прекращения военного нападения Российской Федерации. Настаиваю, страны НАТО - закройте небо", - подчеркнула омбудсмен.

Добавим

В результате авиаудара в Сумах погибло 19 гражданских, среди них двое детей.

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