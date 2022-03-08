З початку вторгнення РФ в Україні загинула 41 дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Станом на 12:00 8 березня з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 41 дитина, 76 дітей дістали поранення. Про це у своєму Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.
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Окрім цього, правоохоронці Дніпропетровщини з Харкова евакуювали ще 300 людей. Серед врятованих - матір з трьома дітьми, які вночі потрапили під обстріл російської артилерії. За результатами обстрілу від ударної хвилі постраждав один з її малюків. Також під час розмови з поліцейськими жінка повідомила, що на їх очах загинула сусідська дитина.
У місті Дергачі Харківській області було завдано ударів по Дергачівському ліцею № 3 і житловим кварталам міста. Щонайменше троє загиблих та 15 поранених, зокрема 4-річна дитина.
Сьогодні зранку стало відомо ще про 4 поранених цивільних у Донецькій області, зокрема постраждав 14-річний хлопець.
Досі неможливо встановити кількість убитих та поранених у містах Маріуполь та Волноваха. Ці міста залишаються заблокованими російськими окупаційними військами.
Вкотре окупанти обстріляли мирне населення Миколаєва. Цього разу окупанти накрили артилерією житловий мікрорайон Балабанівка у південній частині міста: пошкоджено 60 будинків. Більшість бомб були касетними, забороненими Женевською конвенцією 1949 року для використання у всьому світі.
Російський ворог за ці дні у Харкові атакував приблизно 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитячих садків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати.
Дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенцій.
“Звертаюсь до міжнародної спільноти та міжнародних правозахисних організацій із проханням вжити всіх можливих заходів для припинення військового нападу Російської Федерації. Наполягаю, країни НАТО – закрийте небо”, - наголосила омбудсмен.
Додамо
Внаслідок авіаудару у Сумах загинуло 19 цивільних, серед них двоє дітей.