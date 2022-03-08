Авіабомбардування у Сумах: загинуло 19 цивільних, серед них двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Внаслідок авіаудару у Сумах загинуло 19 цивільних, серед них двоє дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сумську обласну прокуратуру.
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За даними слідства, військові збройних сил РФ, порушуючи правила ведення війни, 7 березня 2022 року приблизно о 22:35 здійснили авіаудар по житловому сектру на вул. Романська та вул. Спартака у Сумах.
Внаслідок бомбардування повністю знищено будинок №27 на вул. Роменська, частково зруйновано буд. 29, 29/1, 33 на вул. Роменська, буд. №18, 16, 14, 10, 8, 6, 4, 2, 9, 7, 5, 3, 1/1 на вул. Спартака.
Станом на 7:00 було виявлено тіла 21 загиблого, серед них двоє дітей. Кількість постраждалих встановлюють.
Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
У Сумах розпочався перший етап евакуації людей, у місто з Полтавщини вже виїхало 35 автобусів.