Авиабомбардировка в Сумах: погибли 19 гражданских, среди них двое детей

Детали

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ, нарушая правила ведения войны, 7 марта 2022 года примерно в 22:35 осуществили авиаудар по жилому сектру на ул. Романская и ул. Спартака в Сумах.

В результате бомбардировки полностью уничтожен дом №27 на ул. Роменская, частично разрушен дом 29, 29/1, 33 на ул. Роменская, дом. №18, 16, 14, 10, 8, 6, 4, 2, 9, 7, 5, 3, 1/1 на ул. Спартака.

По состоянию на 7:00 были обнаружены тела 21 погибшего, среди них двое детей. Количество пострадавших устанавливают.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

В Сумах начался первый этап эвакуации людей, в город с Полтавской области уже выехало 35 автобусов.