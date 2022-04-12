С начала вторжения рф в Киев прибыло почти 10 тысяч переселенцев

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"Полномасштабное вторжение россии 24 февраля привело к тому, что миллионы людей были вынуждены покинуть свои города, села и искать безопасные места в западных областях Украины и за рубежом. Часть из них остановилась в Киеве, и на сегодня управление социальной защиты населения в городе уже зарегистрировали 9432 внутренне перемещенных человека. Больше всего вынужденных переселенцев из Киевской области - 3978 человек - это города Ирпень, Буча, Гостомель. Еще почти 2 тысячи - из Донецкой области, около 1500 человек - из Черниговской", - отметила Марина Хонда.

Добавим

Для получения государственной помощи и статуса внутренне перемещенного лица необходимо встать на учет в районных управлениях труда и социальной защиты населения. Документы будут принимать до 30 апреля.

Напомним

По состоянию на 10 апреля, с начала полномасштабного вторжения рф в Киеве поженилось 1439 пар и родилось 1189 малышей.