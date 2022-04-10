З початку вторгнення рф у Києві народилося 1189 малюків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф в Києві одружилося 1439 пар та народилося 1189 малюків. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані КМДА.
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"За 45 днів повномасштабного вторгнення агресора у столиці одружилися 1439 пар. За цей період у Києві народилося 1189 малюків", — ідеться у повідомленні.
Деталі
За останній тиждень у столиці одружилися 300 пар.
У Києві з 24 лютого народилися 1189 малюків: 629 хлопчиків та 560 дівчаток. Серед новонароджених — 29 двієнь.
Додамо
У КМДА зазначили, що у столиці стало безпечніше, проте ймовірність повторних повітряних атак дуже велика, тому киянам треба бути обережними.