З початку вторгнення рф у Києві народилося 1189 малюків

Цитата

"За 45 днів повномасштабного вторгнення агресора у столиці одружилися 1439 пар. За цей період у Києві народилося 1189 малюків", — ідеться у повідомленні.

Деталі

За останній тиждень у столиці одружилися 300 пар.

У Києві з 24 лютого народилися 1189 малюків: 629 хлопчиків та 560 дівчаток. Серед новонароджених — 29 двієнь.

Додамо

У КМДА зазначили, що у столиці стало безпечніше, проте ймовірність повторних повітряних атак дуже велика, тому киянам треба бути обережними.