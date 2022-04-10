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С начала вторжения рф в Киеве родилось 1189 малышей

Киев • УНН

 • 125551 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Киеве поженилось 1439 пар и родилось 1189 малышей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные КГГА.

С начала вторжения рф в Киеве родилось 1189 малышей

Цитата

"За 45 дней полномасштабного вторжения агрессора в столице поженились 1439 пар. За этот период в Киеве родилось 1189 малышей", — говорится в сообщении.

Детали 

За последнюю неделю в столице поженились 300 пар.

В Киеве с 24 февраля родились 1189 малышей: 629 мальчиков и 560 девочек. Среди новорожденных — 29 двоен.

Добавим 

В КГГА отметили, что в столице стало безопаснее, однако вероятность повторных воздушных атак очень большая, поэтому киевлянам нужно быть осторожными.

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