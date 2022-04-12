З початку вторгнення рф до Києва прибуло майже 10 тисяч переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Києві з початку повномасштабного вторгнення рф зареєстрували майже 10 тисяч вимушених переселенців. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, інформує УНН.
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"Повномасштабне вторгнення росії 24 лютого призвело до того, що мільйони людей були вимушені покинути свої міста, села та шукати безпечніших місць у західних областях України та за кордоном. Частина з них зупинилася в Києві, і на сьогодні управління соціального захисту населення у місті вже зареєстрували 9432 внутрішньо переміщені особи. Найбільше вимушених переселенців з Київської області - 3978 осіб - це міста Ірпінь, Буча, Гостомель. Ще майже 2 тисячі - з Донецької області, близько 1500 осіб - з Чернігівської", - зазначила Марина Хонда.
Додамо
Для отримання державної допомоги та статусу внутрішньо переміщеної особи необхідно стати на облік у районних управліннях праці та соціального захисту населення. Документи прийматимуть до 30 квітня.
Нагадаємо
Станом на 10 квітня, з початку повномасштабного вторгнення рф в Києві одружилося 1439 пар та народилося 1189 малюків.