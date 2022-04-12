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З початку вторгнення рф до Києва прибуло майже 10 тисяч переселенців

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Києві з початку повномасштабного вторгнення рф зареєстрували майже 10 тисяч вимушених переселенців. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, інформує УНН.

З початку вторгнення рф до Києва прибуло майже 10 тисяч переселенців

Цитата

"Повномасштабне вторгнення росії 24 лютого призвело до того, що мільйони людей були вимушені покинути свої міста, села та шукати безпечніших місць у західних областях України та за кордоном. Частина з них зупинилася в Києві, і на сьогодні управління соціального захисту населення у місті вже зареєстрували 9432 внутрішньо переміщені особи. Найбільше вимушених переселенців з Київської області - 3978 осіб - це міста Ірпінь, Буча, Гостомель. Ще майже 2 тисячі - з Донецької області, близько 1500 осіб - з Чернігівської", - зазначила Марина Хонда.

Додамо

Для отримання державної допомоги та статусу внутрішньо переміщеної особи необхідно стати на облік у районних управліннях праці та соціального захисту населення. Документи прийматимуть до 30 квітня.

Нагадаємо

Станом на 10 квітня, з початку повномасштабного вторгнення рф в Києві одружилося 1439 пар та народилося 1189 малюків.

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