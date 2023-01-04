С начала войны уровень мошенничества вырос на 40% - полиция

Цитата

«В первые месяцы войны мы фиксировали значительное снижение уровня преступности. В некоторых регионах он упал на 50%. На это повлиял ряд факторов: начиная от того, что были усилены наряды патрульной полиции, до того, что криминальные элементы также эвакуировались и находились в стрессовом состоянии. Но уже где-то через полгода начали свою незаконную деятельность», – сообщила Рева.

Однако сейчас уменьшилось количество имущественных преступлений: кражи, ограбления разбои. Также сократилось количество случаев тяжких телесных повреждений.

«Однако, выросли преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Также увеличилось количество мошенничеств, почти на 40%. Эта категория злоумышленников тонко чувствует настроения общества и очень гибко реализует все свои схемы: от мошенничества по поводу аренды жилья в западных регионах, до мошенничества с розыском пропавших лиц. Если ваши родные пропали, не нужно об этом массово писать в соцсетях, публикуя все свои персональные данные. Затем мошенники, пользуясь вашей информацией, звонят и требуют деньги. Надо сразу обращаться в полицию», – отметила Рева.

Напомним

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что с начала полномасштабного вторжения россии полицейские разоблачили 108 вражеских ДРГ, а также задержали более 1880 человек, вероятно причастных к диверсионной деятельности.