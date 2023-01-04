З початку війни рівень шахрайства зріс на 40% – поліція

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«В перші місяці війни ми фіксували значне зниження рівня злочинності. В деяких регіонах він впав на 50%. На це вплинуло ряд факторів: починаючи від того, що були посилені наряди патрульної поліції, до того, що кримінальні елементи також евакуювалися і перебували в стресовому стані. Але вже десь через пів року почали свою незаконну діяльність», – повідомила Рева.

Проте наразі зменшилася кількість майнових злочинів: крадіжки, пограбування розбої. Також скоротилася кількість випадків тяжких тілесних ушкоджень.

«Однак, зросли злочини, повʼязані із незаконним обігом зброї. Також побільшало шахрайств, майже на 40%. Ця категорія зловмисників тонко відчуває настрої суспільства та дуже гнучко реалізує всі свої схеми: від шахрайств з приводу оренди житла в західних регіонах, до шахрайства з розшуком зниклих осіб. Якщо ваші рідні зникли, не потрібно про це масово писати в соцмережах, публікуючи всі свої персональні дані. Потім шахраї, користуючись вашою інформацією, телефонують і вимагають гроші. Треба одразу звертатися до поліції», – зазначила Рева.

Нагадаємо

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що від початку повномасштабного вторгнення росії поліцейські викрили 108 ворожих ДРГ, а також затримали понад 1880 осіб, ймовірно причетних до диверсійної діяльності.