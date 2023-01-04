З початку війни рівень шахрайства зріс на 40% – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення рівень злочинності значно знизився. Проте, злочини щодо шахрайства та незаконного обігу зброї навпаки, зросли. Про це на брифінгу повідомила речниця Національної поліції України Марʼяна Рева, передає УНН.
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«В перші місяці війни ми фіксували значне зниження рівня злочинності. В деяких регіонах він впав на 50%. На це вплинуло ряд факторів: починаючи від того, що були посилені наряди патрульної поліції, до того, що кримінальні елементи також евакуювалися і перебували в стресовому стані. Але вже десь через пів року почали свою незаконну діяльність», – повідомила Рева.
Проте наразі зменшилася кількість майнових злочинів: крадіжки, пограбування розбої. Також скоротилася кількість випадків тяжких тілесних ушкоджень.
«Однак, зросли злочини, повʼязані із незаконним обігом зброї. Також побільшало шахрайств, майже на 40%. Ця категорія зловмисників тонко відчуває настрої суспільства та дуже гнучко реалізує всі свої схеми: від шахрайств з приводу оренди житла в західних регіонах, до шахрайства з розшуком зниклих осіб. Якщо ваші рідні зникли, не потрібно про це масово писати в соцмережах, публікуючи всі свої персональні дані. Потім шахраї, користуючись вашою інформацією, телефонують і вимагають гроші. Треба одразу звертатися до поліції», – зазначила Рева.
Нагадаємо
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що від початку повномасштабного вторгнення росії поліцейські викрили 108 ворожих ДРГ, а також затримали понад 1880 осіб, ймовірно причетних до диверсійної діяльності.