Від початку повномасштабного вторгнення рф поліція викрила понад 100 ДРГ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що від початку повномасштабного вторгнення росії поліцейські викрили 108 ворожих ДРГ, а також затримали понад 1880 осіб, ймовірно причетних до диверсійної діяльності, передає УНН.
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“За фактами співпраці громадян з державою-агресором - рф (поліцією) було розпочато 2220 кримінальних проваджень, викрито 108 ДРГ, затримано понад 1880 осіб, ймовірно причетних до диверсійної діяльності”, - зазначив він.
Єнін також додав, що на звільнених від окупантів територіях тривають деокупаційні заходи, цей процес є постійним. Робота правоохоронців охоплює дуже багато питань: фіксацію воєнних злочинів, забезпечення документами жителів визволених територій, гуманітарне розмінування тощо.
Нагадаємо
У прикордонні Харківщини активізувалися ДРГ окупантів.