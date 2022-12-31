Від початку повномасштабного вторгнення рф поліція викрила понад 100 ДРГ

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“За фактами співпраці громадян з державою-агресором - рф (поліцією) було розпочато 2220 кримінальних проваджень, викрито 108 ДРГ, затримано понад 1880 осіб, ймовірно причетних до диверсійної діяльності”, - зазначив він.

Єнін також додав, що на звільнених від окупантів територіях тривають деокупаційні заходи, цей процес є постійним. Робота правоохоронців охоплює дуже багато питань: фіксацію воєнних злочинів, забезпечення документами жителів визволених територій, гуманітарне розмінування тощо.

Нагадаємо

У прикордонні Харківщини активізувалися ДРГ окупантів.