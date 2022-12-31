С начала полномасштабного вторжения рф полиция разоблачила более 100 ДРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что с начала полномасштабного вторжения россии полицейские разоблачили 108 вражеских ДРГ, а также задержали более 1880 человек, предположительно причастных к диверсионной деятельности, передает УНН.
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"По фактам сотрудничества граждан с государством-агрессором - рф (полицией) было начато 2220 уголовных производств, разоблачено 108 ДРГ, задержано более 1880 человек, вероятно причастных к диверсионной деятельности", - отметил он.
Енин также добавил, что на освобожденных от оккупантов территориях продолжаются деоккупационные мероприятия, этот процесс является постоянным. Работа правоохранителей охватывает очень много вопросов: фиксацию военных преступлений, обеспечение документами жителей освобожденных территорий, гуманитарное разминирование и тому подобное.
Напомним
В приграничье Харьковщины активизировались ДРГ оккупантов.