У прикордонні Харківщини активізувалися ДРГ окупантів

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«Останнім часом фіксуємо спроби застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп, передусім на ділянках в межах Харківщини. Їх виявляють, завдають вогневе ураження й вони тікають», - розповів Баран.

Окрім того, він повідомив, що за 10 місяців збройної агресії прикордонники витримали понад 6 тис. обстрілів, знищили значну кількість живої сили та техніки ворога.

Доповнення

На Київщині провели перевірку Сил оборони на протидію ворожим ДРГ.