У прикордонні Харківщини активізувалися ДРГ окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Останнім часом фіксуються спроби застосування росіянами диверсійно-розвідувальних груп, передусім на ділянках в межах Харківщини. Про це повідомив директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України генерал-майор Леонід Баран під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Останнім часом фіксуємо спроби застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп, передусім на ділянках в межах Харківщини. Їх виявляють, завдають вогневе ураження й вони тікають», - розповів Баран.
Окрім того, він повідомив, що за 10 місяців збройної агресії прикордонники витримали понад 6 тис. обстрілів, знищили значну кількість живої сили та техніки ворога.
Доповнення
На Київщині провели перевірку Сил оборони на протидію ворожим ДРГ.