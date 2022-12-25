На Київщині провели перевірку Сил оборони на протидію ворожим ДРГ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив Сили оборони Київщини щодо протидії диверсійно-розвідувальним групам противника. Про це УНН повідомляє з посиланням на Командування ОС ЗСУ.
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«За легендою противник намагається висадити тактичний повітряний десант та здійснити захоплення важливого державного об’єкта. Підрозділи Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії України здійснили знищення транспортних гелікоптерів у повітрі та нанесли вогневе ураження по передовому загону, який намагався захопити відповідний плацдарм для подальших дій», – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За словами командувача, для того, щоб здійснити вогневе ураження було проведено маневр артилерії. З цією метою долається водна перешкода за допомогою ПТС-2 та паромних переправ.
«Але меж вдосконаленню практичних навичок та умінь нашого особового складу немає. Командири будуть продовжувати зазначене тренування і в подальшому для доведення дій підлеглих до автоматизму», – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.