В приграничье Харьковщины активизировались ДРГ оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В последнее время фиксируются попытки применения россиянами диверсионно-разведывательных групп, прежде всего, на участках в пределах Харьковщины. Об этом сообщил директор Департамента охраны государственной границы Администрации Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Леонид Баран во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«В последнее время фиксируем попытки применения врагом диверсионно-разведывательных групп, прежде всего, на участках в пределах Харьковщины. Их обнаруживают, наносят огненное поражение и они убегают», - рассказал Баран.
Кроме того, он сообщил, что за 10 месяцев вооруженной агрессии пограничники выдержали более 6 тысяч обстрелов, уничтожили значительное количество живой силы и техники врага.
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В Киевской области провели проверку Сил обороны в противодействие враждебным ДРГ.