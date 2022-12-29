В приграничье Харьковщины активизировались ДРГ оккупантов

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«В последнее время фиксируем попытки применения врагом диверсионно-разведывательных групп, прежде всего, на участках в пределах Харьковщины. Их обнаруживают, наносят огненное поражение и они убегают», - рассказал Баран.

Кроме того, он сообщил, что за 10 месяцев вооруженной агрессии пограничники выдержали более 6 тысяч обстрелов, уничтожили значительное количество живой силы и техники врага.

Дополнение

В Киевской области провели проверку Сил обороны в противодействие враждебным ДРГ.