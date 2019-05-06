С начала войны на Донбассе погибли почти 3 тыс. аоенных и силовиков - Порошенко

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100914 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 105254 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 108044 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109284 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 135089 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113975 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139355 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144872 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130288 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Киев  •  УНН

 • 10106 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Всего за время агрессии РФ на Донбассе погибли 2973 героя из всех силовых ведомств. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Воины ВСУ героически выполняют боевые задачи, удерживая рубежи. К большому сожалению почти ежедневно мы платим за это непомерно высокую цену - жизнью и здоровьем украинских героев. Всего за время агрессии РФ в Донбассе мы потеряли 2973 героя из всех силовых ведомств", - сообщил Президент.

Как сообщал УНН, за время проведения антитеррористической операции на Донбассе самоубийство совершили более 800 украинских военнослужащих.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил от начала суток зафиксировано два враждебных обстрелы.

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