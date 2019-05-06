С начала войны на Донбассе погибли почти 3 тыс. аоенных и силовиков - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Всего за время агрессии РФ на Донбассе погибли 2973 героя из всех силовых ведомств. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Воины ВСУ героически выполняют боевые задачи, удерживая рубежи. К большому сожалению почти ежедневно мы платим за это непомерно высокую цену - жизнью и здоровьем украинских героев. Всего за время агрессии РФ в Донбассе мы потеряли 2973 героя из всех силовых ведомств", - сообщил Президент.
Как сообщал УНН, за время проведения антитеррористической операции на Донбассе самоубийство совершили более 800 украинских военнослужащих.
Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил от начала суток зафиксировано два враждебных обстрелы.