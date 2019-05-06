С начала войны на Донбассе погибли почти 3 тыс. аоенных и силовиков - Порошенко

"Воины ВСУ героически выполняют боевые задачи, удерживая рубежи. К большому сожалению почти ежедневно мы платим за это непомерно высокую цену - жизнью и здоровьем украинских героев. Всего за время агрессии РФ в Донбассе мы потеряли 2973 героя из всех силовых ведомств", - сообщил Президент.



Как сообщал УНН, за время проведения антитеррористической операции на Донбассе самоубийство совершили более 800 украинских военнослужащих.



Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил от начала суток зафиксировано два враждебных обстрелы.