З початку війни на Донбасі загинуло майже 3 тис. військових та силовиків - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Всього за час агресії РФ на Донбасі загинуло 2973 героя з усіх силових відомств. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Воїни ЗСУ героїчно виконують бойові завдання, утримуючи рубежі. На превеликий жаль майже щоденно ми платимо за це непомірно високу ціну – життям та здоров’ям українських героїв. Всього за час агресії РФ на Донбасі ми втратили 2973 героя з усіх силових відомств", - повідомив Президент.
Як повідомляв УНН, за час проведення Антитерористичної операції на Донбасі самогубство вчинили понад 800 українських військовослужбовців.
Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби зафіксовано два ворожі обстріли.