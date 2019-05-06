В ООС ворог двічі обстріляв позиції українських захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби зафіксовано два ворожі обстріли. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Від початку сьогоднішньої доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі", - повідомив він.
Так, на Луганському напрямку після 10-ї ранку зі 120 мм мінометів були обстріляні наші позиції в районі Новозванівки. 10 мін протягом півгодини противник випустив з боку окупованого населеного пункту Калинове.
На Донецькому напрямку після 7-ї ранку ворог здійснив 15-хвилинний провокаційний обстріл з великокаліберних кулеметів опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил неподалік Мар’їнки.
За інформацією, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Підрозділи Збройних сил України надійно контролюють ситуацію.
Як повідомляв УНН, 5 травня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.