В ООС враг дважды обстрелял позиции украинских защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил от начала суток зафиксировано два враждебных обстрела. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"С начала сегодняшних суток, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска открывали огонь дважды", - сообщил он.
Так, на Луганском направлении после 10 утра со 120 мм минометов были обстреляны наши позиции в районе Новозвановки. 10 мин в течение получаса противник выпустил со стороны оккупированного населенного пункта Калинове.
На Донецком направлении после 7 утра враг совершил 15-минутный провокационный обстрел из крупнокалиберных пулеметов опорных пунктов подразделений Объединенных сил неподалеку Марьинки.
По информации, потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения Вооруженных сил Украины надежно контролируют ситуацию.
Как сообщал УНН 5 мая боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.