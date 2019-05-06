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ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових

ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. 5 травня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 7 разів українських військових: “з 120 мм мінометів — біля міста Авдіївка; двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населених пунктів Талаківка і Павлопіль; двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Лебединське; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Богданівка; з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Пищевик. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні чотири рази: з 120 мм мінометів — біля села Новозванівка; з озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем — поблизу населеного пункту Новоолександрівка; двічі з протитанкових ракетних комплексів — біля населеного пункту Кримське”.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. За даними розвідки Об’єднаних сил, 5 травня одного бойовика знищено, ще п’ятьох — поранено. Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об’єднаних сил не зафіксовано.

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