ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. 5 травня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 7 разів українських військових: “з 120 мм мінометів — біля міста Авдіївка; двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населених пунктів Талаківка і Павлопіль; двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Лебединське; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Богданівка; з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Пищевик. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні чотири рази: з 120 мм мінометів — біля села Новозванівка; з озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем — поблизу населеного пункту Новоолександрівка; двічі з протитанкових ракетних комплексів — біля населеного пункту Кримське”.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. За даними розвідки Об’єднаних сил, 5 травня одного бойовика знищено, ще п’ятьох — поранено. Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об’єднаних сил не зафіксовано.