ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. 5 мая боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли 7 раз украинских военных: “с 120 мм минометов — около города Авдеевка; дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — около населенных пунктов Талаковка и Павлополь; дважды с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Лебединское; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Богдановка; с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — у населенного пункта Пищевик. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: с 120 мм минометов — возле села Новозвановка; из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем — вблизи населенного пункта Новоалександровка; дважды из противотанковых ракетных комплексов — у населенного пункта Крымское”.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки Объединенных сил 5 мая один боевик уничтожен, еще пятеро — ранены. С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.