За час проведення АТО самогубство вчинили понад 800 військових - Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. За час проведення Антитерористичної операції на Донбасі самогубство вчинили понад 800 українських військовослужбовців. Про це заявив Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
“Статистика жахлива. За період АТО тільки від самогубства загинуло більше 800 військових. Це фактично за 5 років війни”, — сказав Матіос.
За його словами, основною причиною таких самогубств є “наслідок війни”.
Він також додав, що на момент великої кількості таких самогубств були відсутні військові психологи, які б могли розрадити в той момент. Наразі таких психологів є 400.
Як повідомляв УНН, в Україні може з’явитись програма психологічної підтримки військовослужбовців та ветеранів.