В Україні хочуть створити програму психологічної підтримки військових
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Україні може з’явитись програма психологічної підтримки військовослужбовців та ветеранів. Про це міністр у справах ветеранів Ірина Фриз повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ми маємо попередні домовленості з Міністром оборони України Степаном Полтораком щодо розробки такої комплексної програми, яка передбачає формування психологічного профілю військовослужбовця, програму декомпресії та психосоціальної адаптації. Це забезпечить можливість Міністерству у справах ветеранів визначати, яку саме допомогу чи послугу, в якій формі ми маємо надати ветерану", - пише Фріз.
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Також міністр додала, що найближчим часом буде створено Експертну раду з питань психосоціальної адаптації та забезпечення міжвідомчої координації. Вона буде займатися розробкою як нормативної бази, так і механізмів її реалізації.
Нагадаємо, за даними на вересень 2017 року, біля 90% (315 тисяч) військових з 350 тисяч демобілізованих бійців з зони АТО потребували комплексної реабілітації.