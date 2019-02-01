В Украине хотят создать программу психологической поддержки военных

"Мы имеем предварительные договоренности с Министром обороны Украины Степаном Полтораком по разработке такой комплексной программы, которая предусматривает формирование психологического профиля военнослужащего, программу декомпрессии и психосоциальной адаптации. Это обеспечит возможность Министерству по делам ветеранов определять, какую именно помощь или услугу, в какой форме мы должны предоставить ветерану", - пишет Фриз.

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Также министр добавила, что в ближайшее время будет создан Экспертный совет по вопросам психосоциальной адаптации и обеспечения межведомственной координации. Он будет заниматься разработкой как нормативной базы, так и механизмов ее реализации.

Напомним, по данным на сентябрь 2017 года, около 90% (315000) военных из 350 000 демобилизованных бойцов с зоны АТО нуждались в комплексной реабилитации.