В Украине хотят создать программу психологической поддержки военных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Украине может появиться программа психологической поддержки военнослужащих и ветеранов. Об этом министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мы имеем предварительные договоренности с Министром обороны Украины Степаном Полтораком по разработке такой комплексной программы, которая предусматривает формирование психологического профиля военнослужащего, программу декомпрессии и психосоциальной адаптации. Это обеспечит возможность Министерству по делам ветеранов определять, какую именно помощь или услугу, в какой форме мы должны предоставить ветерану", - пишет Фриз.
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Также министр добавила, что в ближайшее время будет создан Экспертный совет по вопросам психосоциальной адаптации и обеспечения межведомственной координации. Он будет заниматься разработкой как нормативной базы, так и механизмов ее реализации.
Напомним, по данным на сентябрь 2017 года, около 90% (315000) военных из 350 000 демобилизованных бойцов с зоны АТО нуждались в комплексной реабилитации.