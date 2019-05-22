С начала мая на водоемах Украины погибли 50 человек

"Официально купальный сезон еще не начался, однако спасатели предостерегают: 50 украинцев погибли на водоемах только с начала мая", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что самая распространенная причина несчастных случаев на воде – именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это "купание в необорудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей".

Так, на протяжении 20 мая спасатели Донецкой области трижды привлекались для оказания помощи по изъятию утонувших с водоемов области.

Первый случай произошел на одном из городских прудов Добропольского района: там было извлечено тело мужчины 1992 года рождения, который утонул накануне. В тот же день спасатели выехали в город Покровск, где во время отдыха на пруду утонула 12-летняя девочка. В то же время, в г. Бахмут, а именно на пруду Северный, спасатели достали тело молодого человека 1998 года рождения.

Кроме того, в Одесской области продолжаются поиски мужчины, пропавшего 19 мая на р. Турунчук в селе Троицкое Беляевского района.

"21 мая было обследовано 3000 м2 дна реки и 5 км прибрежной полосы – пропавшего пока не найдено", - прокомментировали в ГСЧС.

Также спасатели Черниговской области продолжают поиски мальчика, который, вероятно, утонул 19 мая на реке Десна в Чернигове в районе городского пляжа "Золотой берег".

"Всего с начала года на водоемах страны уже утонула 231 человек, из которых 17 детей. При этом, спасено 126 человек, в том числе 20 детей", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в Кривом Роге из карьера сорвался и упал в воду 13-летний парень. От полученных травм он погиб.