У Кривому Розі школяр зірвався зі скелі кар’єру і загинув

КИЇВ. 20 травня. УНН. У Покровському районі міста Кривий Ріг із кар’єру зірвався та впав у воду 13-річний хлопець. Від отриманих травм він загинув. Разом з ним була ще дівчина-одноліток, її госпіталізовано. Про це журналісту УНН розповіла інспектор відділу моніторингу Криворізького відділу поліції Оксана Лєсонєн.