В Кривом Роге школьник сорвался со скалы карьера и погиб

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 46408 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 70050 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 86541 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98930 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123674 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111810 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137894 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144667 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130206 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В Кривом Роге школьник сорвался со скалы карьера и погиб

В Кривом Роге школьник сорвался со скалы карьера и погиб

Киев  •  УНН

 • 22403 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Покровском районе города Кривой Рог из карьера сорвался и упал в воду 13-летний парень. От полученных травм он погиб. Вместе с ним была еще девушка-сверстник, она госпитализирована. Об этом журналисту УНН рассказала инспектор отдела мониторинга Криворожского отдела полиции Оксана Лесонен.

"19 мая в полицию поступило сообщение о том, что на территории Покровского района в одном из карьеров со скалы сорвался парень. В результате падения от полученных травм он скончался. Тело мальчика 2006 года рождения направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы", - рассказала она.

Как отметили в Криворожском управлении ГСЧС, тело погибшего парня водолазы достали с 5-ти метровой глубины на расстоянии 3-х метров от берега затопленного карьера.

По словам Оксаны Лесонен, вместе с парнем была еще девочка, того же года рождения.

В пресс-службе ГСЧС добавили, что травмированную девушку с предварительным диагнозом - перелом костей левого локтевого сустава и ушибы обеих верхних конечностей госпитализировали в 8-ю городскую больницу.

По данному факту открыто уголовное производство ч.2 ст. 115 УК (Несчастный случай). Сейчас продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, двое детей в Запорожье утонули из-за селфи.

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