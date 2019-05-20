В Кривом Роге школьник сорвался со скалы карьера и погиб

"19 мая в полицию поступило сообщение о том, что на территории Покровского района в одном из карьеров со скалы сорвался парень. В результате падения от полученных травм он скончался. Тело мальчика 2006 года рождения направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы", - рассказала она.

Как отметили в Криворожском управлении ГСЧС, тело погибшего парня водолазы достали с 5-ти метровой глубины на расстоянии 3-х метров от берега затопленного карьера.

По словам Оксаны Лесонен, вместе с парнем была еще девочка, того же года рождения.

В пресс-службе ГСЧС добавили, что травмированную девушку с предварительным диагнозом - перелом костей левого локтевого сустава и ушибы обеих верхних конечностей госпитализировали в 8-ю городскую больницу.

По данному факту открыто уголовное производство ч.2 ст. 115 УК (Несчастный случай). Сейчас продолжаются следственные действия.

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