З початку травня на водоймах України загинули 50 людей

"Офіційно купальний сезон ще не розпочався, однак рятувальники застерігають: 50 українців загинули на водоймах лише з початку травня", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що найпоширеніша причина нещасних випадків на воді — саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це "купання в необладнаних для цього місцях та переоцінка власних можливостей".

Так, упродовж 20 травня рятувальники Донецької області тричі залучалися для надання допомоги з вилучення потонулих з водойм області.

Перший випадок стався на одному з міських ставків Добропільського району: там було вилучено тіло чоловіка 1992 року народження, який потонув напередодні. Того ж дня рятувальники виїхали у місто Покровськ, де під час відпочинку на ставку потонула 12-річна дівчинка. Водночас, у м. Бахмут, а саме на ставку Північний, рятувальники дістали тіло парубка 1998 року народження.

Крім того, в Одеській області тривають пошуки чоловіка, який зник 19 травня на р. Турунчук в селі Троїцьке Біляївського району.

"21 травня було обстежено 3000 м2 дна річки та 5 км прибережної смуги — зниклого поки не знайдено", - прокоментували у ДСНС.

Також рятувальники Чернігівської області продовжують пошуки хлопчика, який, ймовірно, потонув 19 травня на річці Десна у Чернігові в районі міського пляжу "Золотий берег".

"Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонула 231 людина, з яких 17 дітей. При цьому, врятовано 126 людей, у тому числі 20 дітей", - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, у Кривому Розі з кар’єру зірвався та впав у воду 13-річний хлопець. Від отриманих травм він загинув.