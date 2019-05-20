Зі ставку на Донеччині дістали тіло потонулої дівчинки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Рятувальники дістали з води тіло дівчинки, яка під час відпочинку на воді почала тонути. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в області.
Так, 20 травня о 13:39 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на міському ставку №2 у місті Покровськ стався нещасний випадок на воді.
"Рятувальники 9-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, з’ясували, що під час відпочинку на воді почала тонути дівчинка 2007 року народження. Після обстеження місця події рятувальники вилучили з води на берег тіло потонулої дитини", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, у Кривому Розі з кар’єру зірвався та впав у воду 13-річний хлопець. Від отриманих травм він загинув.