С начала недели доллар в обменниках подорожал почти на 50 копеек

Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:



27,953 гривен за доллар;



31,951 гривен за евро;



0,430 гривен за рубль;



35,629 гривен за фунт стерлингов.



Отметим, по сравнению с предыдущим днем ​​доллар подорожал на 10 копеек, евро — на 18 копеек, а цена фунта стерлингов снизилась на 18 копеек.

Напомним, 13 августа доллар в обменниках стоил 27,48 грн/доллар, а евро — 31,63 грн/евро.

Обратим внимание, по словам заместителя главы Нацбанка Олега Чурия, сезонная девальвация гривны, которая состоялась в июле, спровоцирована психологическими факторами — бизнес пытался закупить валюту до начала колебаний, ориентируясь на динамику прошлого года.