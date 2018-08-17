С начала недели доллар в обменниках подорожал почти на 50 копеек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. По состоянию на 17 августа доллар будет в обменниках стоит 27,95 грн/доллар, что на 47 копеек или на 1,7% больше, чем в понедельник. А евро в течение рабочей недели подорожал на 32 копейки или на 1% до 31,95 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.
Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
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- 27,953 гривен за доллар;
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- 31,951 гривен за евро;
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- 0,430 гривен за рубль;
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- 35,629 гривен за фунт стерлингов.
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Отметим, по сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на 10 копеек, евро — на 18 копеек, а цена фунта стерлингов снизилась на 18 копеек.
Напомним, 13 августа доллар в обменниках стоил 27,48 грн/доллар, а евро — 31,63 грн/евро.
Обратим внимание, по словам заместителя главы Нацбанка Олега Чурия, сезонная девальвация гривны, которая состоялась в июле, спровоцирована психологическими факторами — бизнес пытался закупить валюту до начала колебаний, ориентируясь на динамику прошлого года.