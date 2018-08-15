Липнева девальвація гривні спричинена психологічними факторами - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сезонна девальвація гривні, яка відбулась у липні, спровокована психологічними факторами - бізнес намагався закупити валюту до початку коливань, орієнтуючись на динаміку минулого року. Про це в ефірі однієї з українських радіостанцій повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
“Майже у всіх країнах світу, де є плаваючий курс, курсоутворення залежить від фундаментальних факторів, як то експорт, імпорт, надходження по капітальному рахунку, погашення запозичень тощо, а також від психологічних факторів. Якщо дивитись на динаміку обмінного курсу останні кілька років, ми бачимо, що сезонні коливання у 2016 році починались у вересні, у 2017 році − у серпні, а цього року − у липні, оскільки бізнес намагався купити валюту до початку коливань, орієнтуючись на динаміку минулого року. Тобто свою роль тут зіграв психологічний фактор”, — сказав Чурій.
Нагадаємо, станом на 13 серпня долар в обмінниках коштував 27,48 грн/долар.
Раніше Нацбанк прокоментував прогноз щодо падіння гривні до 40 грн за долар.