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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Липнева девальвація гривні спричинена психологічними факторами - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сезонна девальвація гривні, яка відбулась у липні, спровокована психологічними факторами - бізнес намагався закупити валюту до початку коливань, орієнтуючись на динаміку минулого року. Про це в ефірі однієї з українських радіостанцій повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

Липнева девальвація гривні спричинена психологічними факторами - НБУ

“Майже у всіх країнах світу, де є плаваючий курс, курсоутворення залежить від фундаментальних факторів, як то експорт, імпорт, надходження по капітальному рахунку, погашення запозичень тощо, а також від психологічних факторів. Якщо дивитись на динаміку обмінного курсу останні кілька років, ми бачимо, що сезонні коливання у 2016 році починались у вересні, у 2017 році − у серпні, а цього року − у липні, оскільки бізнес намагався купити валюту до початку коливань, орієнтуючись на динаміку минулого року. Тобто свою роль тут зіграв психологічний фактор”, — сказав Чурій.

Нагадаємо, станом на 13 серпня долар в обмінниках коштував 27,48 грн/долар.

Раніше Нацбанк прокоментував прогноз щодо падіння гривні до 40 грн за долар.

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