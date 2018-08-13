Євро у обмінниках продовжив дешевшати, а долар - подорожчав
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Станом на 13 серпня долар в обмінниках коштує 27,48 грн/долар, що на 9 копійок або на 0,3% більше, ніж минулого понеділка. А євро за тиждень подешевшав на 23 копійки або на 0,7% до 31,63 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.
Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:
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- 27,477 гривень за долар;
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- 31,627 гривень за євро;
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- 0,423 гривень за російський рубль;
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- 35,554 гривень за фунт стерлінгів.
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Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подорожчав на 3 копійки, євро подешевшав майже на 11 копійок, а ціна фунту стерлінгів не змінилась.
Нагадаємо, 6 серпня долар в обмінниках коштував 27,39 грн/долар, а євро — 31,86 грн/євро.
При цьому варто зауважити, що у п’ятницю, 10 серпня, долар коштував стільки ж, водночас євро протягом робочого тижня подешевшав на 14 копійок до 31,72 грн/євро.