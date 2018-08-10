Євро у обмінниках подешевшав на 14 копійок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Станом на 10 серпня долар в обмінниках коштує 27,39 грн/долар, як і на початку цього тижня, у понеділок. А євро протягом робочого тижня подешевшав на 14 копійок або на 0,4% до 31,72 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.
Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:
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- 27,390 гривень за долар;
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- 31,719 гривень за євро;
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- 0,428 гривень за російський рубль;
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- 35,591 гривень за фунт стерлінгів.
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Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подорожчав майже на 9 копійок, євро подешевшав на 13 копійок, а ціна фунту стерлінгів знизилась на 8 копійок.
Нагадаємо, станом на 6 серпня долар в обмінниках коштував 27,39 грн/долар, а євро - 31,86 грн/євро.
Раніше також повідомлялось, що протягом липня міжнародні резерви України скоротились на 1,3% до 17 млрд 748,5 млн доларів.