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Долар в обмінниках за тиждень зріс у ціні на 2%

Київ • УНН

 • 7527 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Станом на 6 серпня долар в обмінниках коштує 27,39 грн/долар, що на 42 копійки або на 1,6% більше, ніж минулого понеділка. А євро за тиждень подорожчав на 23 копійки або на 0,7% до 31,86 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.

Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:

  • 27,388 гривень за долар;
  • 31,863 гривень за євро;
  • 0,440 гривень за російський рубль;
  • 35,930 гривень за фунт стерлінгів.

Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подорожчав майже на 9 копійок, євро подешевшав на 2 копійки, а ціна фунту стерлінгів зросла на 4 копійки.

Зауважимо, 30 липня долар в обмінниках коштував 26,97 грн/долар, а євро — 31,63 грн/євро.

Нагадаємо, українців попередили про сезонне подорожчання валюти восени.

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