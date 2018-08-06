Долар в обмінниках за тиждень зріс у ціні на 2%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Станом на 6 серпня долар в обмінниках коштує 27,39 грн/долар, що на 42 копійки або на 1,6% більше, ніж минулого понеділка. А євро за тиждень подорожчав на 23 копійки або на 0,7% до 31,86 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.
Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:
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- 27,388 гривень за долар;
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- 31,863 гривень за євро;
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- 0,440 гривень за російський рубль;
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- 35,930 гривень за фунт стерлінгів.
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Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подорожчав майже на 9 копійок, євро подешевшав на 2 копійки, а ціна фунту стерлінгів зросла на 4 копійки.
Зауважимо, 30 липня долар в обмінниках коштував 26,97 грн/долар, а євро — 31,63 грн/євро.
Нагадаємо, українців попередили про сезонне подорожчання валюти восени.