Долар в обмінниках за тиждень зріс у ціні на 2%

Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:



27,388 гривень за долар;



31,863 гривень за євро;



0,440 гривень за російський рубль;



35,930 гривень за фунт стерлінгів.



Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подорожчав майже на 9 копійок, євро подешевшав на 2 копійки, а ціна фунту стерлінгів зросла на 4 копійки.

Зауважимо, 30 липня долар в обмінниках коштував 26,97 грн/долар, а євро — 31,63 грн/євро.

Нагадаємо, українців попередили про сезонне подорожчання валюти восени.