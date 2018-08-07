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За липень міжнародні резерви скоротились на 1,3%

За липень міжнародні резерви скоротились на 1,3%

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Протягом липня міжнародні резерви України скоротились на 1,3% до 17 млрд 748,5 млн доларів, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.

“Станом на 1 серпня міжнародні резерви України становили 17 млрд 748,5 млн доларів США (в еквіваленті). За липень резерви скоротилися на 1,3% насамперед через здійснення платежів за державним боргом, номінованим в іноземній валюті”, — сказано у повідомленні.

Зокрема, на обслуговування та погашення державного та гарантованого держборгу в іноземній валюті (крім платежів на користь МВФ) було спрямовано 321,5 млн доларів. Зокрема, 231,6 млн доларів з них — на обслуговування та погашення за ОВДП, номінованими в інвалюті.

Також на обсяг резервів вплинули інтервенції НБУ на міжбанківському валютному ринку. У липні Нацбанк продовжив продаж іноземної валюти для згладжування надмірних коливань обмінного курсу. За минулий місяць чистий продаж валюти НБУ становив 64,4 млн доларів.

Водночас основним джерелом поповнення резервів у липні залишалися надходження на користь уряду від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, у сумі 130,9 млн доларів та 60,5 млн євро.

Крім того, на обсяг резервів вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу долара США до інших валют та банківських металів) на суму 45,9 млн доларів.

В цілому, за інформацією центробанку, обсяг міжнародних резервів покриває 3 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і НБУ.

Нагадаємо, НБУ погіршив прогноз міжнародних резервів з 21,6 до 20,7 млрд доларів на кінець цього року.

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