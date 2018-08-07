За июль международные резервы сократились на 1,3%

“По состоянию на 1 августа международные резервы Украины составляли 17 млрд 748,5 млн долларов США (в эквиваленте). За июль резервы сократились на 1,3% в первую очередь из-за осуществления платежей по государственному долгу, номинированному в иностранной валюте”, — говорится в сообщении.

В частности, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного госдолга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ) было направлено 321,5 млн долларов. В частности, 231,6 млн долларов из них — на обслуживание и погашение по ОВГЗ, номинированному в инвалюте.

Также на объем резервов повлияли интервенции НБУ на межбанковском валютном рынке. В июле Нацбанк продолжил продажу иностранной валюты для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса. За прошедший месяц чистая продажа валюты НБУ составлял 64,4 млн долларов.

В то же время основным источником пополнения резервов в июле оставались поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме 130,9 млн долларов и 60,5 млн евро.

Кроме того, на объем резервов повлияли переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса доллара США к другим валютам и банковских металлов) на сумму 45,9 млн долларов.

В целом, по информации Центробанка, объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, НБУ ухудшил прогноз международных резервов с 21,6 до 20,7 млрд долларов на конец этого года.