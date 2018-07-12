НБУ погіршив прогноз по міжнародних резервах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Національний банк погіршив прогноз міжнародних резервів з 21,6 до 20,7 млрд доларів на кінець цього року. Про це на брифінгу повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає УНН.
“Ми знизили прогноз на 1 млрд доларів з 21,6 до 20,7 млрд доларів на кінець цього року. Основна причина — ми припускаємо, що цього року Україна розмістить єврооблігації на суму 1,5 млрд доларів, при тому, що ми очікували 2,5 млрд доларів. Це у базовому сценарії за умови співпраці з МВФ”, — зауважив Сологуб.
Як уточнив він, рішення щодо зміни припущення з 2,5 млрд доларів розміщення до 1,5 млрд доларів ухвалено з двох причин.
“Одна календарна. Вже минуло півріччя, і чим далі, тим складніше буде це зробити (отримати фінансову допомогу, — ред.), тому що зараз сезон відпусток у міжнародних інвесторів також. Друга причина — це стан міжнародних ринків. Якщо подивитись на показники ризику, то ми бачимо, що зараз залучати гроші стало більш важче”, — пояснив заступник голови НБУ.
Нагадаємо, у НБУ заявили, що приїзд до України місії МВФ залежить від вирішення двох питань: внесення поправок до закону про Антикорупційний суд та узгодження питання підвищення ціни на газ.