НБУ ухудшил прогноз по международным резервам

"Мы снизили прогноз на 1 млрд долларов с 21,6 до 20,7 млрд долларов на конец этого года. Основная причина - мы предполагаем, что в этом году Украина разместит еврооблигации на сумму 1,5 млрд долларов, при том, что мы ожидали 2,5 млрд долларов. Это в базовом сценарии при условии сотрудничества с МВФ", - отметил Сологуб.

Как уточнил он, решение по изменению предположения с 2,5 млрд долларов размещения до 1,5 млрд долларов принято по двум причинам.

"Одна календарная. Уже прошло полугодие, и чем дальше, тем сложнее будет это сделать (получить финансовую помощь, - ред.), потому что сейчас сезон отпусков у международных инвесторов тоже. Вторая причина - это состояние международных рынков. Если посмотреть на показатели риска, то мы видим, что сейчас привлекать деньги стало гораздо труднее", - пояснил заместитель главы НБУ.

Напомним, в НБУ заявили, что приезд в Украину миссии МВФ зависит от решения двух вопросов: внесение поправок в закон об Антикоррупционном суде и согласования вопроса повышения цены на газ.