Евро в обменниках продолжил дешеветь, а доллар - подорожал

Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:



27,477 гривен за доллар;



31,627 гривен за евро;



0,423 гривен за рубль;



35,554 гривен за фунт стерлингов.



Отметим, по сравнению с предыдущим днем ​​доллар подорожал на 3 копейки, евро подешевел почти на 11 копеек, а цена фунта стерлингов не изменилась.

Напомним, 6 августа доллар в обменниках стоил 27,39 грн/доллар, а евро — 31,86 грн/евро.

При этом следует сказать, что в пятницу, 10 августа, доллар стоил столько же, вместе с тем евро в течение рабочей недели подешевел на 14 копеек до 31,72 грн/евро.