Евро в обменниках продолжил дешеветь, а доллар - подорожал
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. По состоянию на 13 августа доллар в обменниках стоит 27,48 грн/доллар, что на 9 копеек или на 0,3% больше, чем в прошлый понедельник. А евро за неделю подешевел на 23 копейки или на 0,7% до 31,63 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.
Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
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- 27,477 гривен за доллар;
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- 31,627 гривен за евро;
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- 0,423 гривен за рубль;
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- 35,554 гривен за фунт стерлингов.
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Отметим, по сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на 3 копейки, евро подешевел почти на 11 копеек, а цена фунта стерлингов не изменилась.
Напомним, 6 августа доллар в обменниках стоил 27,39 грн/доллар, а евро — 31,86 грн/евро.
При этом следует сказать, что в пятницу, 10 августа, доллар стоил столько же, вместе с тем евро в течение рабочей недели подешевел на 14 копеек до 31,72 грн/евро.