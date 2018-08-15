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Июльская девальвация гривны вызвана психологическими факторами - НБУ

Киев • УНН

 • 11979 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Сезонная девальвация гривны, которая произошла в июле, спровоцирована психологическими факторами - бизнес пытался закупить валюту до начала колебаний, ориентируясь на динамику прошлого года. Об этом в эфире одной из украинских радиостанций сообщил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Июльская девальвация гривны вызвана психологическими факторами - НБУ

“Почти во всех странах мира, где есть плавающий курс, курсообразование зависит от фундаментальных факторов, как экспорт, импорт, поступления по капитальному счету, погашение заимствований и т.п., а также от психологических факторов. Если смотреть на динамику обменного курса последних нескольких лет, мы видим, что сезонные колебания в 2016 году начинались в сентябре, в 2017 году — в августе, а в этом году — в июле, поскольку бизнес пытался купить валюту до начала колебаний, ориентируясь на динамику прошлого года. То есть свою роль здесь сыграл психологический фактор”, — сказал Чурий.

Напомним, по состоянию на 13 августа доллар в обменниках стоил 27,48 грн/доллар.

Ранее Нацбанк прокомментировал прогноз по падению гривны до 40 грн за доллар.

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