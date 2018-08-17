З початку тижня долар у обмінниках подорожчав майже на 50 копійок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Станом на 17 серпня долар в обмінниках коштує 27,95 грн/долар, що на 47 копійок або на 1,7% більше, ніж у понеділок. А євро протягом робочого тижня подорожчав на 32 копійки або на 1% до 31,95 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.
Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:
-
- 27,953 гривень за долар;
-
- 31,951 гривень за євро;
-
- 0,430 гривень за російський рубль;
-
- 35,629 гривень за фунт стерлінгів.
-
Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подорожчав на 10 копійок, євро — на 18 копійок, а ціна фунту стерлінгів знизилась на 18 копійок.
Нагадаємо, 13 серпня долар в обмінниках коштував 27,48 грн/долар, а євро — 31,63 грн/євро.
Звернемо увагу, за словами заступника голови Нацбанку Олега Чурія, сезонна девальвація гривні, яка відбулась у липні, спровокована психологічними факторами — бізнес намагався закупити валюту до початку коливань, орієнтуючись на динаміку минулого року.