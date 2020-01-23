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С начала января киевляне сдали на утилизацию более 11 тыс. елок

Киев • УНН

 • 18545 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. С начала января киевляне сдали на утилизацию в пункты приема более 11 тыс. новогодних елок. Об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

С начала января киевляне сдали на утилизацию более 11 тыс. елок

"Со 2 января по 22 января на экологическую утилизацию в пункты приема поступило более 11 тыс. новогодних деревьев", - говорится в сообщении.

Так, собранные деревья переделают на щепу в специальном щепкоизмельчителю и весной используют для хранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе.

Отмечается, что работать пункты будут до 1 февраля, но при необходимости их работу можно продолжить.

"Правильная утилизация елок - важный вклад в борьбу с глобальным потеплением. Двухметровая ель, разлагаясь на мусорном полигоне, выбрасывает в атмосферу около 16 кг углекислого газа. Если дерево сжечь или переработать в щепу, углеродный след можно уменьшить в 5 раз", - добавляется в сообщении.

Напомним, коммунальные предприятия по Киеву собрали около 7000 елок, которые были оставлены на уличных рынках.

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