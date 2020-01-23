З початку січня кияни здали на утилізацію більше 11 тисяч ялинок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Із початку січня кияни здали на утилізацію в пункти прийому більше 11 тисяч новорічних ялинок. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
“Із 2 січня до 22 січня на екологічну утилізацію до пунктів прийому надійшло більше 11 тис. новорічних дерев”, — сказано у повідомленні.
Так, зібрані дерева перероблять на щепу в спеціальному тріскоподрібнювачу і навесні використають для зберігання водного балансу лунок вічнозелених рослин у місті.
Зазначається, що працюватимуть пункти до 1 лютого, але за необхідності їх роботу можна продовжити.
“Правильна утилізація ялинок — важливий внесок у боротьбу з глобальним потеплінням. Двометрова ялина, розкладаючись на сміттєвому полігоні, викидає в атмосферу близько 16 кг вуглекислого газу. Якщо дерево спалити або переробити в тріску, вуглецевий слід можна зменшити у 5 разів”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, комунальні підприємства по Києву зібрали близько 7 тисяч ялинок, які були залишені на вуличних ринках.