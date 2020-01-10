У Києві зібрали близько 7 тисяч ялинок, залишених на вуличних ринках – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Комунальні підприємства по Києву зібрали близько 7 тисяч ялинок, які були залишені на вуличних ринках. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі КМДА.
"Офіційно, якщо не помиляюся, то вже 7 тисяч ялинок зібрали з ялинкових базарів залишених", - повідомила прессекретар КМДА Карина Конопленко.
За її словами, збирали ялинки комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень. Наразі кияни продовжують здавати ялинки до пунктів збору.
Як повідомлялося в УНН раніше, 2 січня у Києві запрацювали пункти прийому новорічних ялинок.